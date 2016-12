Bijdrage wereldwijde milieubescherming lager in arme landen

Arme landen blijven achter

Kolhoff onderzocht in drie landen met een laag inkomen, Ghana, Georgië en Jemen, waarom de effectiviteit van milieueffectrapportage juist in dit soort landen achterblijft. Het gevolg van die achterstand is namelijk dat deze landen een kleinere bijdrage leveren aan wereldwijde milieubescherming dan landen met hogere inkomens.

Wettelijk voorgeschreven minimum

In zijn proefschrift schrijft Kolhoff dat grote milieubelastende projecten in armere landen niet altijd voldoen aan de wettelijk voorgeschreven minimum milieustandaarden. Motivatie van zowel de initiatiefnemer van het project als de overheid speelt hierin een grote rol. Dit lage ambitieniveau wordt mogelijk gemaakt door het politieke systeem in de desbetreffende landen, met als gevolg een minder goede controle van de initiatiefnemer.

Zowel initiatiefnemer als overheden stimuleren

Kolhoff stelt daarom dus voor om zowel de initiatiefnemer als overheden te stimuleren. Wanneer geldschieters hogere eisen stellen aan de financiering van milieubelastende projecten zullen de initiatiefnemers gemotiveerder zijn hun milieubelasting te verlagen. Tegelijkertijd kunnen overheden het zichzelf makkelijker maken om ambitieuze milieudoelen te halen door zich selectief en proactief te richten op die projecten waar de grootste bijdrage aan milieubescherming kan worden bereikt, en hiervoor hun beperkte capaciteit en middelen in te zetten.

Meer informatie