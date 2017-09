Betweter Festival: line-up compleet!

Op vrijdag 29 september presenteert de Universiteit Utrecht in TivoliVredenburg het Betweter Festival. De plek waar denkers en dromers elkaar ontmoeten. Naast headliners als Tim Fransen, Jeangu Macrooy, Bas Haring, Tamino en Clean Pete, bieden we het allerbeste uit wetenschap, kunst en cultuur. Het thema is feit & fictie. Hoe weten we wat waar is in de eindeloze stroom van informatie, hypes en trends? Kaartjes kosten slechts 12,50.

Bijzondere combinaties

We bieden een aantal unieke, eenmalige optredens. Rapper Fresku gaat in gesprek met taalwetenschapper prof. Marc Oostendorp over de invloed van hiphop op de Nederlandse taal. De Utrechtse singer-songwriter Aafke Romeijn onderzoekt met prof. Marieke van den Brink de stand van de vrouwenemancipatie. En literatuurwetenschapper prof. Geert Buelens vertelt hoe het verhaal van Anne Frank in Sovjet-Rusland een bron van verzet werd. Een muzikale vertelling met het Ragazze Quartet.

Experimenten

Er is niet alleen veel te horen en te zien, je kunt ook meedoen aan live-experimenten. In One In One Out stap je in een tijdelijke filterbubbel. Vertaal je kus naar digitale data met de EEG Kiss of test met de Beladrum hoe jij omgaat met prikkels. Even genoeg van de drukte? Duik dan de bios in voor een selectie prijswinnende korte films.

Voor tickets en het volledige programma kijk je op www.betweterfestival.nl.

