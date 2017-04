Bert Weckhuysen wint Tanabe Prize voor zuur-base-katalyse

De Utrechtse scheikundige Bert Weckhuysen ontvangt dit jaar de Kozo Tanabe Prize for Acid-Base Catalysis. De prijs is ingesteld door de International Acid-Base Catalysis Group en draagt de naam van Kozo Tanabe, grondlegger van veel van de hedendaagse katalytische chemie van zuren en basen. De jury prijst Weckhuysen om zijn “baanbrekend onderzoek op het gebied van chemische beeldvorming van Brønsted-zuurplaatsen en bijbehorende katalytische chemie binnen zeolietgebaseerde materialen, een onderzoeksgebied dat de weg vrijmaakt voor het ontwerpen van nieuwe en verbeterde chemische processen.”

Weckhuysen zal de prijs volgende maand in ontvangst nemen tijdens het International Symposium on Acid-Base Catalysis in Rio de Janeiro, waar hij ook is uitgenodigd om een plenaire lezing te geven over zijn onderzoek.

Xing Da Lecturer

Weckhuysen is daarnaast gevraagd als Xing Da Lecturer bij Peking University. De Chinese universiteit heeft hem uitgenodigd om in november 2017 als gastdocent op te treden aan het College of Chemistry and Molecular Engineering. Het Xing Da Lectureship is ingesteld om Chinese studenten en onderzoekers gelegenheid te bieden om kennis te maken met internationaal erkende experts op verschillende gebieden van de chemie en aanverwante vakgebieden.

Bert Weckhuysen

Bert Weckhuysen is Faculteitshoogleraar aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Na een master en promotie aan de Universiteit van Leuven (België) werkte hij als postdoc bij aan de Amerikaanse Lehigh University en Texas A&M University. Sinds oktober 2000 is Weckhuysen werkzaam als hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht. Het centrale thema van zijn onderzoeksgroep is het ontwikkelen van structuur-activiteitrelaties op het gebied van heterogene katalyse en materiaalkunde, met speciale nadruk op het gebruik van geavanceerde spatiotemporele karakteriseringstechnieken onder realistische reactie-omstandigheden.

Zijn onderzoek is bekroond met vele wetenschappelijke prijzen, waaronder de Spinozaprijs van NWO. Weckhuysen is verkozen tot lid van de Europese Academie van Wetenschappen, de KNAW en de Vlaamse KVAB. In 2015 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.