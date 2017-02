Bert Weckhuysen ontvangt Robert B. Anderson Award voor bijdrage aan katalyse-onderzoek

Bert Weckhuysen ontvangt in 2018 de Robert B. Anderson Award voor zijn buitengewone bijdrage aan fundamenteel onderzoek naar het functioneren van vaste stof-katalysatoren en de daarmee verbonden ontwikkeling van geavanceerde microscopie- en spectroscopiemethoden. De Canadian Catalysis Foundation reikt de prijs elke twee jaar uit aan een internationaal leidend onderzoeker op het gebied van katalyse, zonder rekening te houden met nationaliteit, geslacht, leeftijd of locatie waar het onderzoek is uitgevoerd. De prijs bestaat uit 1500 Canadese dollar en een reisbudget van 5000 Canadese dollar. Er is ook een lectoraat verbonden aan de prijs.

Bert Weckhuysen zal twee lezingen geven op het 25e Canadian Symposium on Catalysis in Saskatoon in 2018: een educatieve lezing gericht op studenten en postdocs, en een plenaire presentatie tijdens het symposium. De Robert B. Anderson Award heette voorheen de Canadian Catalysis International Award, maar de Canadian Catalysis Division besloot later om de award te vernoemen naar een prominente katalyse-onderzoeker.

Bert Weckhuysen is Faculteitshoogleraar aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij behaalde zijn master in de chemische en landbouwtechnologie aan de Universiteit van Leuven (België) in 1991. Na zijn promotie aan de Leuvense universiteit in 1995 onder leiding van Prof. Schoonheydt, werkte hij als postdoc bij Prof. Wachs aan de Lehigh University (VS) en met Prof. Lunsford aan de Texas A&M University (VS). Sinds oktober 2000 is Weckhuysen werkzaam als Hoogleraar anorganische chemie en katalyse aan de Universiteit Utrecht (Nederland). Het centrale thema van zijn onderzoeksgroep is het ontwikkelen van structuur-activiteitrelaties op het gebied van heterogene katalyse en materiaalkunde, met speciale nadruk op het gebruik van geavanceerde spatiotemporele karakteriseringstechnieken onder realistische reactie-omstandigheden.

Zijn onderzoek is bekroond met vele wetenschappelijke prijzen, waaronder de Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis van de North American Catalysis Society, de International Catalysis Award van de International Association of Catalysis Societies, de John Bourke Award van de Royal Society of Chemistry and de Spinozaprijs van NWO. Weckhuysen is ook verkozen tot lid van de Europese Academie van Wetenschappen, de KNAW en de Vlaamse KVAB. In 2015 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.