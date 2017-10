‘Atlas van de Onderwereld’ brengt wereld onder onze voeten in kaart

Atlas is pas het begin

De Atlas van de Onderwereld geeft op wereldwijd niveau een goed beeld van waar en hoe diep de slabs zitten, op welke plek ze de aardmantel zijn ingedoken en dus bij welk oud, of actief gebergte of vulkanisch gebied ze horen. “Maar net als de allereerste wereldkaarten die Abraham Ortelius in de zestiende eeuw maakte, is ook deze atlas nog niet af”, vertelt Van der Meer. “Door het wereldwijde geologisch onderzoek gaan er ongetwijfeld gegevens komen die laten zien dat sommige van onze interpretaties kunnen worden aangescherpt. Wij verwelkomen die nieuwe informatie, en hebben een website ontwikkeld waar iedereen de slabs en onze geologische interpretaties kan zien, en waar collega's die correcties aan willen brengen hun feedback kunnen leveren. Op die manier kunnen we de atlas nog nauwkeuriger kunnen maken.”

Toepassingen van de Atlas

De Utrechtse onderzoekers hebben zo'n vijftien jaar aan de Atlas gewerkt, maar zijn al bezig om toepassingen van het werk te ontwikkelen. Zo gebruiken ze de nieuwe kennis over de evolutie van de aardmantel om nieuwe opsporingsmethoden te ontwikkelen voor ertsen. Van der Meer gebruikte zelfs de Atlas om in zijn proefschrift te berekenen hoeveel CO 2 er in het verleden door vulkanisme de atmosfeer in werd gebracht, en hoe hoog de zeespiegel stond in de laatste honderden miljoenen jaren als gevolg van platentektoniek.

Van Hinsbergen denkt dat het werk nog veel breder gebruikt zal gaan worden: "Het maken van een Atlas is een langdurig precisiewerkje en het eindresultaat kan op het eerste oog een dik boek voor op de koffietafel lijken. Maar bedenk je maar eens hoe vaak de wereldkaart gebruikt wordt voor toepassingen waar de maker nooit aan gedacht heeft. Wij verwachten dat de Atlas van de Onderwereld voor aardwetenschappers een vergelijkbaar document zal zijn."