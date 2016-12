Angst afleren door gebruik van cannabidiol

Geen gevoelens van ‘high’, ‘stoned’ of euforie.

Negentig proefpersonen

CBD is, net als het overbekende THC, een bestanddeel van de Cannabis sativa plant. CBD heeft echter een geheel andere werking dan THC. CBD veroorzaakt geen hallucinaties, geen gevoelens van ‘high’, ‘stoned’ of euforie en heeft geen verslavende werking. Voorgaande onderzoeken duiden er op dat CBD wel een kalmerend effect kan hebben. Om eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen, gaat de Utrechtse experimenteel psychologe, in samenwerking met GGZ-instellingen Altrecht (Utrecht) en inGeest (Amsterdam), de komende tijd met zo’n negentig patiënten aan de slag. Van der Flier laat weten dat er nog plaats is voor proefpersonen.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de brochure CBD studie: Een onderzoek naar de verbetering van het behandeleffect bij angst.

Meer informatie

Over studie en deelname: Febe van der Flier, cbd@onderzoek.io, 0634852440

Pers: r.a.b.vanveen@uu.nl, 030-253 4027