Albert Heck benoemd tot faculteitshoogleraar

Vanwege zijn grote wetenschappelijke verdiensten en de manier waarop hij die in een maatschappelijke context plaatst, is Albert Heck per 1 november benoemd tot faculteitshoogleraar aan de faculteit Bètawetenschappen. Heck is sinds 1998 hoogleraar Biomoleculaire Massaspectrometrie en Proteomics bij Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen. Zijn internationaal vooraanstaande positie in het vakgebied werd dit jaar bevestigd door de toekenning van de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Het faculteitsbestuur roemt daarnaast de belangrijk bijdrage die Heck levert aan de samenwerking binnen Science for Life en de uitstraling daarvan. Met zijn interdisciplinaire benadering van het Life Sciences onderzoek speelt hij een actieve rol in de integratie van de verschillende disciplines. Bovendien heeft hij altijd oog gehad voor het belang van het overdragen van zijn (fundamentele) onderzoek naar het brede publiek.

Pionier in massaspectrometrie en proteomics

Heck is een pionier in de massaspectrometrie en op het gebied van proteomics: het bestuderen van alle eiwitten van een organisme of onderdeel daarvan en hun onderlinge samenwerking. Dankzij zijn expertise in de technische ontwikkeling van massaspectrometrie én het grootschalig eiwitonderzoek, is hij internationaal een veelgevraagde samenwerkingspartner. Technieken die hij ontwikkelde worden wereldwijd in biomedische laboratoria gebruikt.

Science-publicatie

Een recent voorbeeld van zijn grensverleggend onderzoek is een Science-publicatie van maart 2017 over de ontrafeling van de werking van de oeroude biologische klok, die cruciaal was voor het leven op aarde zoals wij dat nu kennen. Het Nobelprijs-comité gebruikte begin oktober een afbeelding uit deze publicatie als voorbeeld van het belang van de toegekende Nobelprijzen voor de Scheikunde én Geneeskunde.