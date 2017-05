Abdelkader Benali spreekt de 4-mei lezing uit

Er waait een nieuwe nationalistische wind door Europa. Na de Tweede Wereldoorlog leek het erop dat de harde grenzen tussen landen en culturen zouden verdwijnen. Nu trekken we overal weer muren en grenzen op, letterlijk en figuurlijk. Schrijver Abdelkader Benali grijpt de recente ontwikkelingen aan om te pleiten voor verschil, verzet en vrijheid - ook als het gaat om herdenken. Als voorproefje op deze lezing publiceerde Benali een stuk op De Correspondent getiteld 'Om vandaag stil te zijn hebben we eigen verhalen nodig'.

Deze lezing vindt plaats in de Aula van de Academiegebouw, direct na de dodenherdenking op het Domplein. Daarmee draagt de Universiteit Utrecht bij aan een actuele vorm van herdenken. Zo houden we ook de herinnering levend aan de Utrechtse wetenschapper prof. dr. Victor Koningsberger, voor wie kritisch denken de kern vormde van academische vorming. Op 25 november 1940 nam Koningsberger het in een openbare toespraak als eerste hoogleraar in Nederland op voor Joodse collega's die door de Duitse bezetters van de universiteit werden verbannen.

Na afloop spelen gitarist Reinier Baas en violist Jeffrey Bruinsma een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte compositie.

