7 tips voor een uitdagende zomer

Bezoek het Universiteitsmuseum

Een dag in het Universiteitsmuseum is een dag vol ontdekkingen. Jong en oud kan erop los experimenteren in het JeugdLAB, hengelen naar waterbeestjes in de vijver van de Oude Hortus of op zoek naar de meest uiteenlopende skeletten met de Skelettentour.

Ontdek de Botanische Tuinen

Wandel tussen planten van over de hele wereld, volg een rondleiding of strijk neer in het tuincafé. Overweeg ook vooral een bezoek aan het Vlinderfestival, de Bijendag of Plantenverkoopdag. Voor jong en oud is er in de Botanische Tuinen genoeg te doen.