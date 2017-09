Alexander van Oudenaarden

Een menselijk lichaam bestaat uit zo’n 10 biljoen cellen waarvan er geen twee hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk technieken te hebben die gevoelig genoeg zijn om heel precies de eigenschappen van individuele cellen te kunnen meten. Alexander van Oudenaarden ontwikkelde onder meer een nieuwe methode om te meten welke genen in een cel aan en uit staan. Op deze manier krijgt hij ook belangrijke nieuwe inzichten over het ontstaan van ziekten. Zo blijken kankercellen vaak zeer divers. Met de Spinozapremie wil Van Oudenaarden nieuwe methoden ontwikkelen die laten zien hoe de geschiedenis van de cel zijn heden bepaalt.