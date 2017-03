1997 was ‘tipping point’ voor ijskappen aan de rand van Groenland

Drie keer zoveel

Om een goed beeld te krijgen van de toestand van de ijsmassa’s, bestudeerden de onderzoekers twaalf gebieden langs de kust van Groenland. Uit het onderzoek blijkt dat ijskappen in elk van deze twaalf gebieden sinds 1997 massa verliezen, doordat er steeds meer smeltwater in zee stroomt: van zo’n 17% extra wegstromend smeltwater in het zuiden tot wel 74% in het meest noordelijk gelegen gebied. Het jaarlijkse massaverlies van de ijskappen langs de Groenlandse kust is nu ongeveer drie keer zo groot als voor 1997.

Smeltlijn

Brice Noël, promovendus aan de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van de publicatie, verwacht dat er de komende jaren alleen maar meer smeltwater in zee gaat stromen. “De hoger gelegen ijsmassa’s zijn nu nog relatief gezond. Maar door de stijgende temperatuur zien we dat het hoger gelegen ijs ook gaat smelten. Dat is een groot probleem, want de ‘smeltlijn’ bereikt binnenkort de hoogte waar het grootste gedeelte van de Groenlandse ijskappen zich bevindt.” Noël richtte zich in zijn onderzoek op de ijsmassa’s langs de kust. “Het overgrote deel van de grote ijskap in het binnenland ligt veel hoger en doet het nog wel goed. Maar ook daar zien we dat de ‘smeltlijn’ hoger en hoger komt te liggen.”