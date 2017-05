18.8 Miljoen voor onderzoek naar duurzame samenwerking

Het onderzoeksprogramma SCOOP ontvangt 18,8 miljoen subsidie in het kader van het prestigieuze NWO-zwaartekracht programma. Dit maakte minister Bussemaker vandaag bekend. SCOOP – Sustainable Cooperation: Roadmaps to a Resilient Society – is een omvangrijk interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin sociologen, psychologen, historici, en filosofen hun krachten bundelen in het onderzoek naar nieuwe oplossingen voor duurzame samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk, en integratie. In het consortium participeren onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Samenwerking is dé sleutel tot veerkrachtige gezinnen, gemeenschappen, en organisaties. Door samen te werken kunnen individuen resultaten bereiken die ze in hun eentje nooit zouden kunnen realiseren. Maar waarom zien we sommige samenwerkingsverbanden uit elkaar vallen, terwijl andere over lange periodes uitstekend blijven functioneren? Zijn onze huidige samenwerkingsverbanden bestand tegen ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals een vergrijzende bevolking, grootschalige migratie, en de digitale revolutie?