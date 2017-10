1100 bezoekers tijdens Weekend van de Wetenschap bij Diergeneeskunde

De faculteit Diergeneeskunde ontving zondag 8 oktober ca. 1.100 bezoekers tijdens het Weekend van de Wetenschap. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016! Een breed aanbod van lezingen en activiteiten zorgde ervoor dat er voor iedereen interessante wetenschap te vinden was. De belangstelling was zo groot, dat een aantal lezingen zelfs twee keer gegeven werd om niemand teleur te stellen.

Greep uit de lezingen

Cornélie Westermann gaf een boeiende lezing over hoestende paarden en hoe paardenlongen werken. Ze haalde hier zelfs radiotijd op 3 FM mee. Yvonne van Zeeland vertelde waarom dieren graag werken voor de kost en wat je als eigenaar kunt doen aan de voedsel-zoek-behoefte van je huisdier. In de lezing van Ronald Corbee, werden tips gegeven hoe je als baasje overgewicht van je huisdier kunt aanpakken of voorkomen. Jan van der Valk gaf in zijn presentatie antwoord op de vragen ‘Wat zijn nu eigenlijk de alternatieven van dierproeven?’ Mede aan de hand van diverse modellen die hij liet zien zijn de bezoekers een stuk wijzer geworden over de alternatieven. Daarnaast was er op de informatiemarkt ook een stand van het 3Rs Centre-ULS waar bezoekers nog terecht konden als ze nog meer vragen hadden. Nienke Endenburg en Ruby Wagensveld vertelden over het Landelijk Expertisecentrum Diermishandeling (LED) en hoe je dierenmishandeling kunt herkennen. Vragen wij teveel van de dieren waarmee we samenleven?, was een interactieve lezing, waarbij aan de hand van diverse casussen deelnemers konden discussiëren. Verder was er veel belangstelling voor de sessie van Hetty Boleij over ‘Diergedrag en Welzijn’, ‘Diagnostische beeldvorming bij dieren’ door Leonie van Bruggen en ‘Dode dieren in het wild’, verzorgd door Margriet Montizaan van het DWHC.

Proefjes doen

Een groot succes was het ‘Kennislab’ onder leiding van Rolf Nijsse (I&I, KLIF). Hier konden bezoekers doorlopend terecht om alles te weten te komen over infectieziekten.

“De bezoekers, jong en oud, hadden een onverzadigbare nieuwsgierigheid!”, aldus prof. dr. Jaap Wagenaar.

Speuren tussen skeletten

De speurtocht door het Studielandschap was ook dit jaar weer razend populair. De jury heeft er nog een grote kluif aan om een prijswinnaar aan te wijzen. Dat geldt overigens ook voor de winnaar van de quiz. De antwoorden op deze vragen waren te vinden in de diverse, tevens drukbezochte informatiestands van o.a. SOS Dolfijn, KNGF, Proefdiervrij, Vrienden Diergeneeskunde en het CenSAS.

Ook dit jaar werd de ‘kinderhoek’ druk bezocht. Het knuffeldieren spreekuur kon rekenen op veel ‘patiënten’ en hun eigenaren, een overvolle knutselhoek en lange wachtrijen bij het schminken.

De enthousiaste inzet van collega’s en studenten heeft ervoor gezorgd dat deze dag een groot succes is geworden.