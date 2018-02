Zwarte zwanen | Zwaartekracht: een illusie

In de oerknal gelooft hij niet. Donkere materie vindt hij een theoretisch zwaktebod. En zwaartekracht is niet wat je denkt dat het is. Natuurkundige prof. Erik Verlinde (UvA) is niet bang tegen de consensus in te gaan. Zijn nieuwe zwaartekrachttheorie zette de natuurkunde op scherp en plaatst er een fundamenteel andere opvatting over de aard van het universum tegenover. Verlinde spreekt over zwaartekracht als informatie, twijfel en zijn ervaringen als pionier in zijn vakgebied.