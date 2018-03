Zwarte zwanen | Resistentiepaniek?

Als bacteriën resistent worden tegen antibiotica kan een ontstoken wond of een longinfectie dodelijk worden. Toch worden antibiotica vaak weinig terughoudend gebruikt. Het gevaar van resistentie: tien miljoen sterfgevallen per jaar in 2050. Althans, dat zeggen Britse onderzoekers die het gevaar becijferden. Maar volgens arts en microbioloog prof. Marc Bonten (UMC Utrecht) wordt dit gevaar regelmatig overdreven. Wat zijn de politieke belangen van wetenschappers achter deze doemscenario’s? En wat doet dit met het ideaalbeeld van wetenschap als objectieve zoektocht naar de waarheid?