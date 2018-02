Zwarte zwanen | Psychologie als modelwetenschap

De psychologie verkeerde een tijd in zwaar weer. Uit een groot project waarin wereldwijd honderden psychologiestudies opnieuw werden uitgevoerd, bleek dat meer dan de helft leidde tot andere resultaten. Konden de inzichten die hiermee gepaard gingen ook gewoon in de prullenbak? En wat zegt dat over de psychologie als wetenschap? Psycholoog dr. Daniël Lakens, die aan het project meewerkte, onderzoekt nu hoe het beter kan. Hij legt uit hoe hij nieuw elan bracht in de psychologie. En waarom zijn vakgebied nu een voorbeeld is voor de rest.