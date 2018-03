Zwarte zwanen | Leren van verliezers

De wetenschap zoals we die nu kennen, is gevormd door grote denkers Descartes, Newton en Boyle. Hun ideeën vormden de manier waarop we de wereld nu zien en onderzoeken. Het zijn de denkers die bepalend waren en geschiedenis schreven. Maar in hun tijd waren zij de vernieuwers en waren zij de radicalen. Van wie kregen zij tegengas en waarom? Filosoof dr. Han Thomas Adriaenssen vertelt wat we kunnen leren van hen die aan de ‘verkeerde kant’ van de geschiedenis stonden.