Zwarte zwanen | Kritische blik op goede doelen

Econoom en moralist dr. Kellie Liket (EUR) pleit voor een nuchtere blik op de impact van goede doelen. Want goede intenties alleen zijn niet genoeg als je de wereld echt wilt verbeteren. Dan zie je dat de ICE-bucketchallenge relatief weinig effect had en dat 3FM Serious Request gezellig is, maar dat je euro op andere plekken meer kan opleveren. Waarom denken we wel rationeel na over de aankoop van een wasmachine, maar niet als we geld geven aan een goed doel? En waarom bemoeien niet meer economen zich met de effectiviteit van goededoelenorganisaties?