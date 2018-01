Zwarte zwanen | ADHD en de grenzen van wetenschap

Hersenwetenschappers onderzoeken ‘geestesziekten’ tegenwoordig met scanners en behandelen ze met pillen. Maar dit materialistische paradigma loopt tegen zijn grenzen aan volgens psychiater prof. Sarah Durston (UMC Utrecht). Niet elke afwijking in het brein uit zich in afwijkend gedrag. Om ADHD te begrijpen bijvoorbeeld, moeten we verder kijken dan de biologie van het brein. Moeten we naar een nieuw paradigma voor de wetenschap? Hoe ziet dat eruit?