Twaalf kunstenaars onderzoeken samen met wetenschappers, studenten, beveiligers en andere deskundigen mogelijkheden om gezond te leven in de steden van de toekomst. Ze putten ieder op eigen wijze inspiratie uit lokale bronnen: dieren, boeken, afval en uitvindingen. Zero Footprint Campus brengt kunst en wetenschap bij elkaar en laat zien hoe rijk een omgeving kan zijn aan mogelijkheden en competenties. Dit academiejaar werken de deelnemende kunstenaars -zichtbaar en onzichtbaar- op de campus van het Utrecht Science Park. Gebaande paden worden verlaten, disciplines met elkaar verbonden en nieuwe vragen opgeworpen.

In juni worden de zoektochten met rondleidingen, lunches, lezingen, debatten en workshops gepresenteerd. Iedereen wordt uitgedaagd mee te denken over tal van absurde, realistische, futuristische en kritische visies op de mogelijkheid van een zero footprint campus. Een faculteitsgebouw in de open lucht van het Department of Search fungeert als publiek platform waar de deelnemende kunstenaars hun zoekvragen presenteren en bijeenkomsten organiseren.

Deelnemende kunstenaars

Bureau d’Études • Friendly Stalking • Cynthia Hathaway • Arne Hendriks • Guido Marsille • Monnik • Read-in • Roel Roscam Abbing • Melle Smets • Helmut Smits • Laurent Tixador • Maarten Vanden Eynde

Praktische informatie

Open podium van 1 t/m 25 juni 2017 op het Utrecht Science Park

* Instaprondleidingen: elke maandag 16.00 uur en vrijdag 14 & 16 uur

Hoofdlocatie: Tijdelijk paviljoen van Department of Search, Genèveplein, Utrecht Science Park

De zoektochten in het kort

Monnik verbeeldt en onderzoekt de toekomst van onderwijs en sciencepark in de Scenario Machine. Melle Smets vraagt zich af hoeveel zogenaamde Human Power Plants nodig zijn om de hele campus van energie te voorzien. Arne Hendrik probeert het verlangen naar groei te ontrafelen. Niets symboliseert volgens hem de vernietigende menselijke overgave aan groei beter dan haar belichaming in een kankercel. Guido Marsille werkt aan het ontwikkelen van een zuiver schoonmaakmiddel gemaakt van organisch afval uit de universiteitskantine. Read-in zoekt naar de onderliggende systemen van de in de bibliotheken gepresenteerde vakliteratuur en werkt aan een voorstel voor een inclusiever alternatief. Helmut Smits organiseert samen met KesselsKramer een campagne voor kraanwater omdat dit veel duurzamer is dan flessenwater en bovendien in Nederland op veel meer punten getest wordt dan water in flessen en dus vermoedelijk gezonder is. Het Franse Bureau d'Etudes stelt een rampscenario voor waarbij De Uithof overstroomt. Welke mogelijkheden zien zij als we cultuur en milieu van invloed willen laten zijn op de ontwikkeling van de campus? Cynthia Hathaway maakt op ambachtelijke wijze de eerste lokaal geproduceerde, duurzame campussweater. Maarten Vanden Eynde blikt vanuit een fictieve, verre toekomst terug op ons heden en verleden. Welke uitvindingen blijven op lange termijn echt betekenisvol? Laurent Tixador werkt aan een zoektocht naar de wederzijdse afhankelijkheid tussen de mensen en natuur. Wetenschappers volgen samen met Rolf Engelen een half jaar een kunstenaar met als doel meer wetenschappelijk inzicht te verkrijgen in de manier van werken en denken van de kunstenaar. En Roel Roscam Abbing onderzoekt de footprint die we in de ruimte achterlaten en gaat in zijn DIY spacekeet op zoek naar contact met satellieten en andere artificiële ‘sterren’ om erachter te komen waar we staan en waar we heengaan.

Achtergrond

Kunstenaars Melle Smets en Cynthia Hathaway introduceren op het Utrecht Science Park een nieuw ‘departement', het Department of Search. Hierin krijgt de ‘methode kunstenaar’ naast de wetenschappelijke benadering een belangrijke rol. Zero Footprint Campus is een initiatief van het Department of Search i.s.m. Gemeente Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, Universiteit Utrecht en Stichting Aardschap en wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact, Mondriaan Fonds, provincie Utrecht, K.F. Hein Fonds, Stichting Doen en Prins Bernhard Cultuurfonds.