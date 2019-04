YOUth-lezing: Zorgende moeders & broodwinnende vaders

Uit onderzoek blijkt dat de invloed van genderstereotypen nog steeds kan doorsijpelen in ons oordeel over anderen en onze eigen keuzes

Vind jij het juist helemaal prima als de rollen zijn omgedraaid? Uit onderzoek blijkt dat, ondanks deze opvatting, de invloed van genderstereotypen nog steeds onbewust kan doorsijpelen in ons oordeel over anderen en onze eigen keuzes en gedrag. Ook wijst onderzoek uit dat ouders zich tijdens het opgroeien van hun kind steeds ‘traditioneler’ gaan gedragen. De vrouw blijft bijvoorbeeld vaker thuis als het kind ziek is en de man zorgt ondertussen dat er brood op de plank komt. Als er een zogenoemd ‘werk-familieconflict’ is, voelt de vrouw zich bovendien eerder schuldig dan de man.

Live experiment

Tijdens de YOUth-lezing ‘Zorgende moeders & brood winnende vaders’ bespreken we niet alleen de recente uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek, maar doen we ook experimentjes die inzicht geven in de invloed van genderstereotypen op je eigen gedrag.