YOUth-lezing: Hoe gaat het met de jeugd van Nederland?

Slaapproblemen, hoofdpijn en een slecht humeur

Er lijken verschillende signalen te zijn dat de jeugd het momenteel moeilijk heeft. Via onderzoek van de Universiteit Utrecht vinden we wel enige ondersteuning voor de negatieve berichten in de media. Zo zien we bijvoorbeeld dat de ervaren druk door schoolwerk op de middelbare school sinds 2001 verdubbeld is en dat er tussen 2013 en 2017 een daling is in schoolwaardering. Ook zien we dat bijna 1 op de 5 Nederlandse jongeren aangeeft emotionele problemen te ervaren en heeft de helft van de jongeren last van psychosomatische klachten, zoals slaapproblemen, hoofdpijn, een slecht humeur en zenuwachtig zijn.