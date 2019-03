WIE WAT WAAR WAAROM? 8+ lezing over plasticsoep

Interactieve familielezing door oceanograaf Erik van Sebille over plasticsoep. Deze activiteit hoort bij het project met de Skyscraper walvis van de Universiteit Utrecht.

In de Wie Wat Waar Waarom familielezingen vertellen Utrechtse wetenschappers je alles over hun onderzoek. Na de interactieve lezing kun je zelf aan de slag met de leukste onderzoekjes of experimenten. Duik samen in de wereld van de wetenschap!

Drijft er een eiland van plastic in de oceaan?

Plastic is handig, maar jammer genoeg komt heel veel plastic afval in oceanen terecht. Zeedieren raken erin verstrikt of ze eten het op. Waar komt dat plastic vandaan? En kunnen we het opruimen?

Oceanograaf Erik van Sebille vertelt over zijn onderzoek naar het plastic afval in de oceanen. Hij wil met zijn onderzoek al het plastic afval in de oceanen opsporen. Dat is moeilijk, omdat je het meeste niet kunt zien. Door zon en zee verandert een plastic flesje al snel in miljoenen onzichtbaar kleine plastic deeltjes. Daarom maakt hij samen met zijn collega's een computermodel waarmee hij kan bekijken hoe het water in de oceanen stroomt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ontdekken waar ons Nederlandse plastic afval terechtkomt, wat er in de oceaan mee gebeurt en hoe we het kunnen opruimen.

Na de lezing kun je dit computermodel zelf bekijken én uittesten, en samen met onderzoekers en studenten van de Universiteit Utrecht aan de slag met het thema duurzaamheid en oceaanvervuiling.

De WWWW-familielezingen zijn een samenwerking tussen het Universiteitsmuseum Utrecht en TivoliVredenburg en geschikt voor families met kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Nog meer ontdekken? Bewaar je ticket want het is een vrijkaartje voor het Universiteitsmuseum Utrecht.