whiskeyproeverij in de Faculty Club

Graag nodigt de Faculty Club je uit voor een Ierse whiskeyproeverij op woensdag 14 juni.

Proef deze avond 5 verrassende whiskey’s in de Faculty Club. Vier uit Ierland en één buitenlandse verrassing.

Tijdens de proeverij leert Alexander van der Linden van Kwestie van Smaak je alles over de whiskey die je proeft. Je krijgt uitleg over de proeftechnieken en het productieproces van whiskey maken. Daarnaast passeren diverse leuke anekdotes over whiskey de revue.

Ben je nog geen lid van de Faculty Club? Je kunt je hier inschrijven.