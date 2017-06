Wetenschapsfestival voor het hele gezin

Je hoeft je op Tweede Pinksterdag geen moment te vervelen. Tijdens het Familiefestival, kriskras door het Universiteitsmuseum en de Oude Hortus, kun je meedoen aan workshops, experimenten en minicolleges. Bekijk een kat in plakjes, stroop je mouwen op voor de schimmelscheetjes, ga piskijken, onderzoek een bot bij het bottenloket of doe mee aan écht wetenschappelijk onderzoek. Ontdek meer over de wetenschap achter snoep. Experimenteer met Maarten Kleinhans met delta’s op Mars en leer waarom je wel naar die bitterbal móet kijken in het minicollege over aandacht door Stefan van der Stigchel.