Wellbeing Week voor studenten

Dit jaar organiseert de Universiteit Utrecht naar aanleiding van de aanbevelingen van de Taskforce Studentenwelzijn voor het eerst de UU-brede ‘Wellbeing Week’ van 6 t/m 10 mei. Het doel van deze week is om studenten tools te bieden om met prestatiedruk en stress om te gaan. Gedurende deze week kunnen studenten verschillende workshops volgen op het gebied van sport, mindfulness, timemanagement, persoonlijke coaching en stressmanagement. Op de website is meer informatie te vinden over het programma en kun je je aanmelden.