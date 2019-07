Na het succes van afgelopen jaar opent de Universiteit Utrecht tijdens het Weekend van de Wetenschap weer de deuren op zondag 6 oktober 2019. Bezoekers kunnen op het Utrecht Science Park kennismaken met onderzoekers en ontdekken hoe divers en vooral hoe leuk wetenschap is.

Vorig jaar had de Universiteit Utrecht een succesvolle editie met een uitgebreid programma dat bestond uit meer dan 50 activiteiten en ruim 3.000 bezoekers. Ook dit jaar zetten we het Utrechts onderzoek weer in de spotlights.