Weekend van de Wetenschap 2018

De Universiteit Utrecht neemt van 5 tot en met 7 oktober deel aan het Weekend van de Wetenschap. Op verschillende plekken in Utrecht vinden er activiteiten plaats voor jong en oud. Maak kennis met onderzoekers, neem een exclusief kijkje in het depot van het Universiteitsmuseum of draag bij aan wetenschappelijk onderzoek door deel te nemen aan een van de experimenten.