Webinars Onderwijs op afstand - onderwijsvormen en tools

Wil je weten hoe je jouw cursus voor periode 4 goed kunt voorbereiden met behulp van de beschikbare tools? Of heb je vragen over de inzet van een specifieke tool? We helpen je hier graag bij en organiseren daarom vanaf maandag 30 maart dagelijks korte webinars over verschillende thema’s en onderwerpen.

Onderwijskundige adviseurs en deskundigen van Onderwijsdvies & Training (O&T) en Educate-it staan voor je klaar om je van didactische én praktische informatie te voorzien en je vragen te beantwoorden. Alle vragen die niet direct te beantwoorden zijn, nemen we mee en zoeken we voor je uit.

Onderwerp Data Toetsing Maandag 30 maart, 14:00 – 15:00 Donderdag 2 april, 14:00 – 15:00 Kennisclips Maandag 30 maart, 15:15-16:15 Woensdag 1 april, 15:15-16:15 (Peer)feedback Dinsdag 31 maart, 14:00-15:00 Vrijdag 3 april, 14:00-15:00 Mentimeter Dinsdag 31 maart, 15:15-16:15 Microsoft Teams Woensdag 1 april, 14:00-15:00 Grasple Donderdag 2 april, 15:15-16:15 Activerende werkvormen online Donderdag 2 april, 16:30-17:30

Het webinar wordt afhankelijk van de taalvoorkeur van de deelnemers in het Engels of Nederlands gegeven. Aanmelden is niet nodig. Deelnemen kan door op de door jou gewenste dag op het aangegeven tijdstip op onderstaande link te klikken waardoor je in de meeting komt.

Neem hier deel aan het info- en vragenuur: Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering