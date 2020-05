Webinar: Community Service Learning

De City Deal Kennis Maken staat in mei en juni in het teken van kennis delen via inspirerende webinars. UU-docenten Peter Linde en Danielle Vlaanderen delen op donderdag 28 mei hun ervaringen met Community Service Learning.

Community engagement in de wijk

Vanuit de UU zijn Peter en Danielle de leidende krachten in het community engagement onderwijs in Overvecht en Lombok. Zij verzorgen een sessie over deze aanpak vanuit de universiteit, de projecten die er interdisciplinair ontstaan in beide buurten en de samenwerking met de partners in de stad. Centraal staat het continue verschuivende snijvlak tussen de academische wereld en de praktijk, waar zij als oud-ondernemers en consultants enorm veel van af weten. Wil je dit webinar bijwonen, schrijf je dan in via het online inschrijfformulier.

Community Service Learning aan de Universiteit Utrecht

Community Service Learning is ervaringsgericht onderwijs waarin studenten, docenten en externe partijen samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het programma Community Service Learning is opgericht om de ontwikkeling van dit type onderwijs bij de Universiteit Utrecht te stimuleren.

City Deal Kennis Maken

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.