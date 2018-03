Voortplanting in Aspergillus niger beïnvloedt vrijkomen van verteringsenzymen in deze schimmel

Productie van industrieel nuttige enzymen door de schimmel Aspergillus niger wordt belemmerd doordat zijn vermogen tot aseksuele voortplanting uitscheiding van deze eiwitten remt. De enzymen die A. niger produceert worden gebruikt om plantaardig afval om te zetten in nuttige stoffen, zoals bouwstenen voor brandstof. In dit proefschrift zijn voor het eerst regulatoren van gen-activiteit gevonden die een rol spelen bij de remming van enzymproductie door aseksuele voortplanting van A. niger. De activiteit van deze regulatoren wordt beïnvloedt door het eiwit FlbA, waarvan al bekend was dat die remming van enzymproductie activeerde, maar niet hoe. Er is zowel een activator als een remmer van enzymproductie gevonden. Daarnaast bleek dat FlbA ook de productie van giftige verbindingen stimuleert door activatie van een derde regulator van gen-activiteit. Ook is gevonden dat voor sommige enzymen de geproduceerde hoeveelheid afhangt van de grootte van de schimmeldeeltjes die enzymen maken, terwijl dit voor andere enzymen niet uitmaakt. Deze resultaten kunnen leiden tot hogere en veiliger productie van enzymen door A. niger. Bij het maken van brandstof uit plantaardig afval vertegenwoordigen deze enzymen tot 28% van de kosten van het totale proces. Een hogere enzymproductie zou deze kosten dus aanzienlijk kunnen verlagen. Hierdoor draagt dit onderzoek bij aan verduurzaming van de energievoorziening en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.