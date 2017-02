Voorjaarsvakantie: bezoek het SchimmelLAB

In de voorjaarsvakantie ontdek je alles over de bijzondere wereld van schimmels in het Universiteitsmuseum Utrecht. Bezoek het nieuwe SchimmelLAB en kijk verder dan je groen uitgeslagen boterham en de stinkende gymtas.

Vind jij schimmels vies? Laat je verrassen en proef hoe lekker schimmels zijn en bekijk ze onder de microscoop. Bij de workshop Schimmelschikken bouw je zelf een schimmel en maak je een stopmotionfilmpje van de schimmelgroei.

Altijd al gedroomd van een schimmel met jouw naam? Doe dan mee aan ‘Wereldfaam, een schimmel met je naam’. Bij het SchimmelLOKET kun je in de voorjaarsvakantie een onderzoekskit ophalen waarmee je in je eigen tuin misschien wel een nieuwe schimmel ontdekt.

NB: Het programma in het SchimmelLAB is van 10.30 – 16.30 uur.