VOL Alumni-evenement: vroegmoderne brieven ontsluiten

Op vrijdag 24 mei zijn alumni welkom in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park om aan de slag te gaan met vroegmoderne brieven.

De middag staat in het teken van het UU-project CEMROL (Collecting Epistolary Metadata of the Republic of Letters). CEMROL is een crowdsourcingproject waaraan iedereen met belangstelling voor geschiedenis of voor brieven kan meedoen. Het project richt zich op brieven van de 15e tot en met de 18e eeuw met een geleerd karakter.

Het doel is om in kaart te krijgen wie brieven schreef met wie, vanaf welke plek en op welke datum. Crowdsourcingsproject CEMROL roept de hulp in van het publiek om de gegevens over brieven over te typen uit gescande boeken waarin deze brieven zijn afgedrukt. Het publiek wordt uitgedaagd om op hun eigen computerscherm aan te geven waar in deze boeken brieven beginnen en eindigen, en waar de namen van briefschrijvers en ontvangers staan, de datum en de plaats van verzending, en liefst ook de plaats van adressering. Ook wordt het publiek gevraagd om de namen en data over te typen.

Na afloop krijgt u de gelegenheid om een aantal bijzondere documenten te bekijken in de kaartenzaal van de Bijzondere Collecties. Speciaal voor u worden daar onder andere enkele originele brieven uit het CEMROL project en bijzondere manuscripten en oude drukken tentoongesteld.

VERSCHILLENDE TALEN

Je kunt zelf kiezen voor de taal van de brieven waar je mee wilt werken. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in Franse brieven uit de Verlichting? Of misschien ken je Latijn en wil je je tanden zetten in het ontsluiten van gegevens van Latijnse brieven uit de 17e eeuw? Of heb je een cursus Spaans of Italiaans gevolgd en wil je meer weten over 16e-eeuwse brieven in die talen? Alle hulp is welkom.

Programma

14:30-15:00

Ontvangst met koffie en thee

15:00-15:20

Presentatie en uitleg over het project, door dr. Dirk van Miert

15:20-16:00

Zelf aan de slag

16:00-16:20

Tentoonstelling oude handschriften uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek

16:20-17:00

Borrel