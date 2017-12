Videowedstrijd Youth Got Talent

Je bent jong en je wilt wat. Misschien heb jij je toekomst al helemaal uitgestippeld of veranderen jouw ambities wel iedere dag. Ben je een iemand die hoge doelen stelt voor zichzelf of is YOLO jouw levensmotto? Wanneer heb je volgens jou het beste uit je leven gehaald? Bereik je je doelen helemaal zelf of doe je dat juist samen?