Verkiezingsdebat: Financiering voor de Groene Economie

De omslag naar een duurzame economie is dé economische uitdaging voor de komende jaren. De transitie naar een circulaire economie die het klimaat niet destabiliseert, biedt volop kansen voor innovatie, werk en export. Daarvoor moeten de investeringen in Nederland wel verdubbelen van 5 naar 10 miljard euro per jaar en moeten we nieuwe wegen in durven slaan.

Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat voor financiële sector is daarvoor nodig? En welke partij verdient uw stem om dit de komende vier jaar te regelen?

Debat met: VVD, PvdA, D66, SP en GroenLinks

Hierover gaan deze Tweede Kamerleden met elkaar in debat:

Uiteraard mag het publiek ook stemmen. Neem hiervoor uw smartphone of tablet mee!

De discussie wordt ingeleid door studenten en wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het Sustainable Finance Lab.