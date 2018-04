Vancomycine mimetica: ontwerp en synthese van tricyclische peptide-antibiotica

Vancomycine is een multicyclisch peptide en behoort tot de klasse van glycopeptide-antibiotica en vindt toepassing als een breedspectrum antibioticum ter bestrijding van infecties veroorzaakt door Gram-positieve bacteriën. Vancomycine geldt als laatste redmiddel tegen infecties veroorzaakt door methicilline-resistente Staphylococcus aureus bacteriën. Echter, door het veelvuldig gebruik (en misbruik) van antibiotica wordt steeds vaker melding gemaakt van bacteriën die antibioticaresistentie verworven hebben, zelfs tegen vancomycine. Deze dramatische ontwikkeling nodigt uit te zoeken naar nieuwe klassen van antibiotica of bestaande antibiotica te verbeteren zodat deze hun werkzaamheid tegen resistente bacteriën opnieuw verkrijgen. Vancomycine kan hiervoor als startpunt gebruikt worden, echter de totaalsynthese van vancomycine en ook het aanbrengen van subtiele structuurvariaties in vancomycine zijn zeer uitdagend en complex. Daarom is een toevlucht gezocht naar moleculen die de structuur en werking van vancomycine nabootsen en die daarnaast ook eenvoudig toegankelijk zijn via chemische synthese.

Uit het onderzoek is gebleken dat een minimale sequentie van zes aminozuren, een hexapeptide, dat bovendien verknoopt is tot een tricyclische structuur vereist is om effectief vancomycine na te bootsen. Het blijkt dat het tricyclische hexapeptide op basis van zowel fysisch-chemische bindingsexperimenten als ook op basis van antimicrobiële activiteitsmetingen de oorspronkelijke activiteit van vancomycine tot 90% benadert.

De samenvattende conclusie luidt, dat dit proefschrift verschillende synthesebenaderingen beschrijft voor vancomycine-mimetica waarin ruthenium-gekatalyseerde ringsluitings-strategieën een sleutelrol spelen het gewenste hexapeptide te voorzien van de gewenste rigiditeit om biologisch actief te zijn.