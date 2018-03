Van mens naar proefdier: rendement van (sociale)gedragsstudies kan en moet omhoog

Afwijkend sociaal gedrag komt voor in verschillende psychiatrische stoornissen. Voor symptoombestrijding is een beter begrip van sociaal gedrag noodzakelijk. Hiervoor wordt de rat gebruikt als proefdier en zo onderzoeken we o.a. de invloed van nieuwe therapieën en medicijnen. De druk op proefdiergebruik is groot, door morele verantwoording om maximaal rendement te halen uit proefdierstudies. We moeten ons afvragen of uitkomsten van een enkele test, met een individueel dier, in een relatief stressvolle situatie, genoeg informatie geven om gebruik te kunnen verantwoorden. Voor sociaal gedrag is het zeker van groot belang ons niet langer te richten op simpele gedragsvariabelen, om recht te doen aan de complexiteit van sociale interactie. Er moet naast spelgedrag, bijvoorbeeld ook meer aandacht komen voor de rol van communicatie tussen ratten via ultrasoon geluid.

In dit proefschrift benadruk ik het belang van onderzoek naar sociaal gedrag en de biologische functie daarvan. Hiermee kan in de toekomst de vertaling van proefdier naar mens verbeterd worden. Om dit te onderbouwen maak ik in mijn sociale experimenten gebruik van computer software die het gedrag van ratten in hun verblijf continu monitoren. Hiermee laat ik zien dat we met moderne technieken veel informatie kunnen verzamelen over het sociaal gedrag van ratten. Er is echter nog meer winst te halen door inzet van slimme software. Bijvoorbeeld door in de toekomst gebruik te maken van zelf lerende systemen die gedrag, inclusief geluid, volledig geautomatiseerd registreren. Dit zal bijdragen aan een verbeterd begrip van sociaal ratten gedrag en uiteindelijk sociaal gedrag van de mens.