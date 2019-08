UV-Absorbing Colloids for Advanced Photoprotection and Functional Materials

Het beschermen tegen UV-licht is essentieel in veel dagelijkse producten, waaronder zonnebrand en verpakkingsmaterialen van voedsel. Maar, er zijn veel problemen vanwege de stabiliteit, de veiligheid, en milieu-impact van de huidige UV-absorberende componenten (alias organische UV-filters).

We hebben daarom duurzame nanodeeltjes ontwikkeld van de biopolymeren ethylcellulose en zeïne, om bio-gebaseerde, biologisch afbreekbare nanodeeltjes te maken die meerdere organische UV-filters, antioxidanten, en UV-absorberende plantenextracten bevatten. Het inkapselen van organische UV-filters samen met antioxidanten verbetert de stabiliteit, terwijl het inkapselen van UV-absorberende plantenextracten de veiligheid voor mens en milieu verbetert .

Duurzame materialen

Daarnaast hebben we deze duurzame nanodeeltjes gebruikt om innovatieve duurzame materialen te ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld een mogelijk duurzaam alternatief voor plastic verpakkingsmaterialen van voedsel ontwikkeld, door het combineren van deze nanodeeltjes met dunne cellulosevezels. De resulterende materialen zijn (i) doorzichtig, wat aantrekkelijk is voor consumenten, en (ii) UV-werend, wat zorgt voor het vershouden van voedsel.

In een andere richting van onderzoek hebben wij nieuwe vormen van deeltjes ontwikkeld die de UV-absorberende component titaniumdioxide bevatten. Titaniumdioxide is een materiaal met veel unieke eigenschappen. Dus het ontwikkelen en assembleren van nieuwe vormen van deze deeltjes die titaniumdioxide bevatten, zou kunnen resulteren in een nieuwe generatie van materialen met geavanceerde eigenschappen.