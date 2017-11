Iedereen is uitgenodigd voor de eerste UU-Workplace Pride borrel op 23 november in Bar Walden.

Het idee voor deze borrel is ontstaan tijdens de Coming Out Day in oktober: er bleek behoefte aan een LHBT+netwerk binnen de Universiteit Utrecht. Een aantal UU-medewerkers en studenten heeft daarom het initiatief genomen tot het organiseren van een Workplace Pride borrel. Met een maandelijkse borrel willen we een ontmoetingsplek bieden voor LHBT+ers en sympathisanten.

Graag tot dan!