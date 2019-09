Unravelling the molecular mechanisms of tetraspanin CD9

Het plasmamembraan scheidt het inwendige van cellen van de externe omgeving. Hiermee kunnen cellen signalen ontvangen en verzenden, voedingsstoffen opnemen, zichzelf beschermen tegen ziekteverwekkers en fuseren met andere cellen. Deze toegangspoort tot het inwendige van de cel wordt gevormd en gereguleerd door verschillende moleculen, waaronder eiwitten, verschillende soorten lipiden en suikers, die correct in tijd en ruimte aan het celoppervlak moeten worden voorkomen.

Mijn onderzoek richt zich op een familie van membraaneiwitten, tetraspanins genaamd, die functioneren als membraanorganisatoren. Tetraspanins behouden de integriteit van de plasmamembraan door interactie met elkaar of met andere macromoleculen, waarbij dynamische membraandomeinen worden gevormd. Als tetraspanins ontbreken, als ze te overvloedig of defect zijn, kan de membraanorganisatie worden aangetast en kunnen de celfuncties worden beïnvloed, wat leidt tot diverse ziektes, zoals kanker. Vanwege hun cruciale rol op het celoppervlak kunnen tetraspanins in sommige gevallen ook worden beschouwd als doelwit van het ontwikkelen van medicijnen. Door de organisatiefunctie van een tetraspanin aan te passen, kan mogelijk de normale celfunctie worden hersteld.

Het onderwerp van dit proefschrift is de biochemische, structurele en functionele karakterisering van tetraspanin CD9. We beschrijven de structuur van de extracellulaire loop van CD9 in complex met een antilichaam, afkomstig van een melanoompatiënt, en verklaren een mogelijk mechanisme van CD9-normale en ziektetoestand. Tenslotte laten we zien hoe het koppelen van lipiden op specifieke plaatsen van CD9 de interactie met andere celoppervlakte-eiwitten beïnvloedt, en de vorming en samenstelling van membraandomeinen beïnvloedt.