Universiteitsdag 2020

VOL - Ochtendprogramma (10:00-11:30)

Alle onderdelen van het ochtendprogramma zijn helaas volgeboekt. Voor een plek op de wachtlijst, stuur een mail naar alumni@uu.nl. Er zijn nog wel plaatsen bij de lunch plus keynote door Beatrice de Graaf en voor de lezingenrondes in de middag. Deze zijn te bekijken in de uitklapmenu's hieronder.

Kies uit een van onderstaande programma-onderdelen:

(N.B.: niet alle programma-onderdelen duren even lang. Voor alle onderdelen geldt dat er maar beperkt plaats is.)

VOL - Kweek je eigen oesterzwammen op koffiedik, Fungi Factory (Botanische Tuinen), 10:00-11:30

Schimmels zijn de afvalverwerkers van de natuur en deze eigenschap zet Fungi Factory - opgericht door alumni van de Universiteit Utrecht - in om de reststromen van de stad om te zetten in volwaardige voedingsstoffen. Tijdens de workshop krijg je een kijkje achter de schermen van deze urban farmer, en leer je wat er allemaal nodig is om koffiedik om te zetten in oesterzwammen. Je maakt zelf een kweekzak die je mee naar huis neemt en waar je oesterzwammen van kan oogsten. Een leuke, leerzame en inspirerende start van je Universiteitsdag. Extra leuk: tijdens deze workshop kun je meteen zien waar de bitterballen op de afsluitende borrel van zijn gemaakt!



VOL - Rondleiding, Bijenhotel, Botanische Tuinen, 10:00-11:15

Bijen vormen een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening. Reden om vanuit de opleiding Biologie een cursus praktisch imkeren aan te bieden. Aanvankelijk was deze cursus alleen beschikbaar voor een selecte groep studenten. In 2017 zamelde het Universiteitsfonds daarom geld in om een grote bijenstal in de Botanische Tuinen te bouwen, zodat veel meer studenten, scholieren en bezoekers zich kunnen verdiepen in het fascinerende en belangrijke leven van de honingbij. In deze rondleiding kom je alles te weten over de bijenstal en zijn bewoners. Ben je er bij?

VOL - Rondleiding, depot van het Universiteitsmuseum, 10:00-10:45

Achter de schermen van het Universiteitsmuseum bevindt zich een groot deel van de objecten en worden veel (collectie)werkzaamheden uitgevoerd. De collectie van het museum is een van de veelzijdigste van het land. En het museumdepot is dan ook één grote schatkamer boordevol instrumenten, preparaten, modellen en andere wetenschapsobjecten. Skeletten aan het plafond en op de vloer springen meteen in het oog. Maar het museum bewaart bijvoorbeeld ook archiefstukken en foto’s in zuurvrije dozen. Ontdek de geheime schatten van het museum!

VOL - Rondleiding, Anatomisch Museum Bleulandium, 10:00-11:00

Het Anatomisch Museum Bleulandinum is het anatomisch museum van de Universiteit Utrecht. Het museum is genoemd naar Jan Bleuland, hoogleraar (1795-1826) en rector magnificus (1797-1800; 1816-1817) van de universiteit. Hij legde de basis voor de museumcollectie. De collectie is in de loop der jaren sterk uitgebreid en bestaat naast echte menselijke preparaten uit een bijzondere verzameling modellen gemaakt van was, papier-maché, porselein, gips en kunststof. De wasmodellen die gemaakt zijn door Bleulands prosector Petrus Koning zijn uniek en zeer befaamd. Tijdens de Universiteitsdag laat Willem van Wolferen ons deze bijzondere collectie zien.

VOL - Rondleiding, achter de schermen bij Diergeneeskunde, 10:00-11:15

De faculteit Diergeneeskunde is hét veterinaire kenniscentrum in Nederland en vormt met de Universiteitskliniek voor Paarden en de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren het grootste academische dierenziekenhuis in Europa. De dierenartsen en onderzoekers leveren hier dagelijks specialistische medische zorg en hebben een voortrekkersrol in innovaties van zorg en welzijn voor dieren. Het fonds Vrienden Diergeneeskunde zet zich in voor (onderzoeks)projecten van de faculteit Diergeneeskunde, die het welzijn en de gezondheid van dieren duurzaam verbeteren, maar niet gefinancierd worden vanuit de reguliere universitaire geldstromen. Vrienden Diergeneeskunde nodigt u uit om een kijkje te nemen achter de schermen van de faculteit Diergeneeskunde.

VOL - Rondleiding, Bijzondere collecties, Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park, 10:00-11:00

Hoe keken wetenschappers in het verleden naar de natuur? Wat leerden 16de-eeuwse studenten over het menselijk lichaam? Welke maatregelen nam de overheid in de 18de eeuw tegen klimaatverandering? Dit soort aspecten komt aan bod tijdens een bezoek aan de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hier worden vele duizenden oude handschriften, gedrukte werken en kaarten bewaard, die een treffend beeld geven van de eeuwenlange wetenschappelijke bestudering van het fysisch milieu. Conservator Marco van Egmond laat u kennismaken met een selectie van de meest bijzondere documenten en neemt u mee in de wondere wereld van het ‘historische’ aardrijk. Een fascinerende rondgang langs vlinders, spinnen, skeletten, appels, peren, vogels, dodo’s, rivieren, gebergtes en nog veel meer!