Universiteitsdag 2019

OCHTEND – RONDLEIDINGEN EN BIJEENKOMSTEN (KIES EEN VAN DE ONDERSTAANDE ONDERDELEN – LET OP: ER IS BEPERKT PLAATS BIJ DEZE ONDERDELEN)

VOL 10:15-11:30 - Historische stadswandeling door Utrecht (Vredenburg-Academiegebouw)

Prof. dr. Maarten Prak neemt u mee op een stadswandeling die twee hoogtepunten uit de beginfase van de Tachtigjarige Oorlog verbindt: de verovering van de dwangburcht Vredenborch in 1577 door de burgers van Utrecht en het sluiten van de Unie van Utrecht in het Groot Kapittelhuis van de Dom – nu de Aula van de Universiteit Utrecht.

We starten nabij het Vredenburg met een kopje koffie of thee en lopen in ongeveer 45 minuten richting het Academiegebouw.

De historische stadswandeling is vol en kan niet meer worden gekozen.

VOL 9:45-11:00 - Rondleiding bij Bio-CliVE in de Botanische Tuinen ( Budapestlaan 17, Utrecht )

Klimaatverandering, in combinatie met een wereldwijd afnemende biodiversiteit, is een groot probleem voor onze huidige leefwereld. Een hoge biodiversiteit zou namelijk mogelijk juist de gevolgen van extreem weer kunnen opvangen. In het experiment BioCliVE onderzoeken Utrechtse biologen hoe de biodiversiteit in graslanden impact heeft op de voedselvoorziening en koolstofopslag in het toekomstige klimaat. Er zijn 352 mini-graslandjes ingericht, met elk verschillende plantendiversiteit.

BioCLIVE is een van de projecten uit de campagne Doorgeven van het Utrechts Universiteitsfonds. In deze rondleiding gegeven door prof. dr. Merel Soons en prof. dr. George Kowalchuk kunt u dit indrukwekkende project van dichtbij bekijken en alles horen over de toekomstplannen van BioCliVE. Voor wie groene vingers heeft mag er misschien ook geholpen worden met wieden!

De Universiteit Utrecht organiseert na afloop vervoer van de Botanische Tuinen naar het Academiegebouw.

De rondleiding bij Bio-CliVE is vol en kan niet meer worden gekozen.

VOL 10:00-11:30 - Geef een nieuw leven aan oude kaarten en kom georefereren! ( Krommenieuwegracht 80, Utrecht )

Rond het jaar 2000 is de Universiteitsbibliotheek Utrecht gestart met het digitaliseren van objecten uit haar Bijzondere Collecties, waaronder talrijke oude kaarten die inmiddels wereldwijd te raadplegen zijn. De gedigitaliseerde kaarten krijgen een extra dimensie wanneer ze gekoppeld worden aan een moderne digitale kaart, zoals bijvoorbeeld Google Earth of OpenStreetMap. Zo wordt het o.a. mogelijk om kaarten op elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken, kunnen de kaarten op nieuwe manieren geanalyseerd worden en kan men op basis van het verleden eventueel voorspellingen doen over toekomstige ontwikkelingen.

Dit proces noemen we georefereren en we zouden het erg leuk vinden als de alumni van de Universiteit Utrecht hierbij helpen. Onder begeleiding van drs. Maaike Wijnen en dr. Marco van Egmond van Universiteitsbibliotheek Utrecht leert u op een computer oude en nieuwe kaarten letterlijk met elkaar te verbinden. Ervaring is niet nodig.

De sessie georefereren is vol en kan niet meer worden gekozen.

10:30-11:15 - Bijeenkomst over nalaten aan de universiteit (Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht )

Universiteiten zijn in steeds grotere mate afhankelijk van giften van particulieren om studenten te stimuleren bij hun ontwikkeling en wetenschappers de kans te geven grensverleggend onderzoek te doen. Door (een deel van) uw nalatenschap te bestemmen voor de wetenschap, helpt u mee aan het oplossen van maatschappelijke problemen en draagt u bij aan een betere wereld voor iedereen. Elke gift helpt, groot en klein, kennis gaat immers nooit verloren!

Robbert Jan Feunekes MA zal u informeren wat de mogelijkheiden bij het Utrechts Universiteitsfonds zijn en alumnus mr. Jasper Nobel van Everest Legal Notariaat zal bij deze sessie aanwezig zijn en een korte presentatie houden.