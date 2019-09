Universiteit Utrecht tekent ‘San Francisco Declaration on Research Assessment’

Bij de opening van het academisch jaar 2019/2020 maakte Collegevoorzitter Anton Pijpers bekend dat de Universiteit Utrecht de San Francisco Declaration on Research Assessment gaat ondertekenen. Deze verklaring, kortweg DORA, is erop gericht om bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers niet meer af te gaan op bibliometrische indicatoren (zoals publicaties en citaties), maar meer een holistische, kwalitatieve benadering toe te passen. De Universiteit Utrecht onderschrijft de principes van de DORA-verklaring en zal de eigen procedures daarop aanpassen.

Ondertekening

Rector Magnificus Henk Kummeling ondertekent DORA namens de Universiteit op maandag 23 september om 17.30 uur in het Koningsbergergebouw, hal 1e etage. Daarna is er gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen over het belang van DORA, ervaringen met Open Science te delen, en samen te proosten op een toekomst met Open Science. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst.