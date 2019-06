UITVERKOCHT Plastic soep onder de loep

Middag met minicolleges en proefjes voor kinderen (groep 5 t/m 8) en ouders, in de Social Impact Factory in Utrecht (tegenover de walvis).

Misschien ben je er al meerdere malen langs gelopen: de enorme plastic walvis die sinds begin dit jaar in de singel bij TivoliVredenburg ligt. Bestaande uit jerrycans, emmers, wasmanden en ander afgedankt plastic, roept deze heuse Skyscraper allerlei vragen op over plastic afval. Hoe komt er zoveel plastic in de oceanen terecht? En over hoeveel plastic hebben we het eigenlijk? Waar komt het allemaal vandaan en, misschien nog wel belangrijker, wie ruimt het op?

Op zondag 23 juni gaan Utrechtse wetenschappers en een team van het Universiteitsmuseum met je kinderen aan slag om antwoorden op deze en nog veel meer vragen te vinden. We gaan het hebben over de problematiek van plastic soep en zullen de kinderen ook uitdagen om mee te denken over oplossingen en alternatieven. Leuk en leerzaam voor je kind – en stiekem ook voor jezelf!