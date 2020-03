UITGESTELD Structure Sensitivity in Catalysis

Gedragen metallische katalysatoren spelen een grote rol in de chemische industrie, en zijn essentieel om de processen te laten verlopen die in de toekomst steeds belangrijker gaan zijn, zoals bijvoorbeeld de omzetting van koolstofdioxide naar brandstof. Wanneer we de metallische nanodeeltjes waaruit het actieve gedeelte van deze katalysatoren bestaan steeds kleiner en kleiner maken, laten deze nanodeeltjes vaak andere eigenschappen zien dan we verwachten. Zo kunnen ze opeens veel actiever zijn in een bepaalde reactie, of juist veel minder actief.

In mijn promotieonderzoek heb ik geprobeerd om de fundamentele werkingen achter zulke fenomenen te ontdekken, en te manipuleren om betere, meer actieve katalysatoren te maken, bijvoorbeeld voor de omzetting van koolstofdioxide naar methaan. Dit hebben we niet alleen gedaan om betere, meer efficiënte, actieve en stabiele katalysatoren te maken voor verschillende katalytische reacties, maar ook om erachter te komen welke concepten we het beste kunnen toepassen om de negatieve effecten koolstofdioxide vervuiling tegen te gaan.