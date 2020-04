UITGESTELD Spoorzoeken: Dinosaurussen op het spoor

OPGELET! Dit evenement is uitgesteld vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. We kijken naar mogelijkheden om de lezing naar het najaar te verschuiven. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Met nieuwe technieken kunnen paleontologen steeds beter vaststellen hoe dinosaurussen leefden en bewogen. Hoogleraar vertebratenpaleontologie dr. Anne Schulp (UU) laat zien hoe pootafdrukken en T. rex-tanden ons cruciale informatie geven over het leven en de evolutie van deze intrigerende wezens.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Spoorzoeken.