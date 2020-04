UITGESTELD SG: Van wie is het vrouwenlichaam? (On)bedekt en onderdrukt

OPGELET! Dit evenement is uitgesteld vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. We kijken naar mogelijkheden om de lezing naar het najaar te verschuiven. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Voor veel Nederlanders staat religie symbool voor vrouwenonderdrukking. Maar veel gelovige vrouwen herkennen zich niet in dit beeld. Hoe verhouden religie en emancipatie zich tot elkaar? Hoe bied je als samenleving ruimte voor verschillende ideeën over vrouw-zijn? Met cultuurwetenschapper dr. Eva Midden (UU), politiek filosoof dr. Anya Topolski (RU Nijmegen) en jurist mr. Nawal Mustafa (VU).

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Van wie is het vrouwenlichaam?