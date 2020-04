UITGESTELD SG: Van wie is het vrouwenlichaam? - Bemoei je met je eigen seks

OPGELET! Dit evenement is uitgesteld vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. We kijken naar mogelijkheden om de lezing naar het najaar te verschuiven. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Op jonge leeftijd zijn vrouwen al een lustobject. Maar zodra ze hun eigen seksualiteit omarmen, uitdragen en gebruiken, klinkt uit conservatieve én progressieve hoek kritiek. Waarom is vrouwelijke seksualiteit zo’n taboe? Kunnen we dit doorbreken? Met o.a. psycholoog prof. dr. Ine Vanwesenbeeck (UU) en sekswerkdeskundige Yvette Luhrs.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Van wie is het vrouwenlichaam?