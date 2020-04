UITGESTELD SG: Spoorzoeken - Van Pompeï tot Utrecht

OPGELET! Dit evenement is uitgesteld vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. We kijken naar mogelijkheden om de lezing naar het najaar te verschuiven. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Een stuk textiel, een olielamp of een scherf. Historicus en archeoloog dr. Saskia Stevens (UU) vertelt hoe een kleine vondst kan leiden tot een groot verhaal. Zo kun je aan de hand van een enkel voorwerp hele handelsnetwerken reconstrueren. Gewapend met nieuwe middelen als drones, 3D-modellen en enorme digitale databases met inscripties komen archeologen steeds meer te weten over het leven in het Romeinse Rijk. En dat was anders dan we in de film Gladiator krijgen voorgeschoteld. Wat leren recente ontdekkingen ons over Nederland?

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Spoorzoeken.