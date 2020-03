UITGESTELD SG: Spoorzoeken - Crime Scene Investigation

OPGELET! Dit evenement is uitgesteld vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. We kijken naar mogelijkheden om de lezing naar het najaar te verschuiven. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Forensisch arts en patholoog Bart Latten (NFI) laat zien hoe je aan de hand van sporen een moord reconstrueert. Tegenwoordig kun je in 90 minuten DNA-onderzoek doen op de plaats delict. Maar van alle losse puzzelstukjes een kloppend verhaal maken blijft mensenwerk. Hoe bepaal je welke sporen je onderzoekt? En hoeveel waarde moet je hechten aan een DNA-match? Rechtspsycholoog prof. dr. Christianne de Poot (HvA/VU) neemt ons mee naar een fictieve crime scene en geeft een kijkje in de psyche van rechercheurs. Hoe kom je van moord tot dader?

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Spoorzoeken.